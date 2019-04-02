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Общество

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Опочке и Печорском районе 1 апреля

1 апреля в Опочке и Печорском районе полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В Опочке на улице Ленина стражи порядка остановили BMW, за рулем которого находился 49-летний нетрезвый житель Опочецкого района. В тот же день по деревне Замошье Печорского района на «Оке» ехал 28-летний местный житель, который также был в алкогольном опьянении.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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