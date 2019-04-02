Для иммунизации диких животных в Псковскую область поступит около 250 тысяч доз вакцины от бешенства

12:47, 02 апреля 2019, ПАИ

В этом году в Псковскую область поступит около 250 тысяч доз вакцины против бешенства для иммунизации диких животных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Комитет по ветеринарии. В прошлом году на эти цели было предусмотрено почти 400 тыс доз вакцины.

Ветеринарные службы проводят работу и по иммунизации домашних животных, в 2018 году от бешенства были привиты около 26,5 из них. Также в вакцинации приняли участие более 170 голов крупного рогатого скота. В комитете отметили, что владельцы животных могут выбрать бесплатные моновалентные вакцины, которые регион получает за счет средств федерального бюджета, и комплексными препаратами.

Мероприятия по профилактике и борьбе с бешенством позволили снизить показатель заболеваемости на 9 пунктов. В прошлом году в Псковской области зафиксировано всего 11 неблагополучных случаев. Отмечается тенденция по оздоровлению поголовья крупного рогатого скота от лейкоза, остаётся стабильной ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) - в 2018 году не было случаев заболевания домашних свиней, один зарегистрирован среди диких животных.

Государственная ветеринарная служба области контролирует отлов и содержание безнадзорных животных. В прошлом году более 600 из них удалось пристроить, более 1100 - стерилизованы или кастрированы.

В комитете по ветеринарии подчеркнули, что в результате противоэпизоотических и контрольно-надзорных мероприятий на территории Псковской области поддерживается эпизоотическое благополучие по особо опасным болезням животных, обеспечивается пищевая безопасность животноводческой продукции.