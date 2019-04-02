Запрет на выезд из страны побудил псковича заплатить за последствия ДТП

15:53, 02 апреля 2019, ПАИ

146 тысяч рублей заплатил житель Псковской области гражданам, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия по его вине. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, стимулом для оплаты долга послужил запрет на выезд за границу.

Приставы возбудили два исполнительных производства о взыскании долгов, но изначально мужчина игнорировал решение суда по установленному сроку оплаты. Однако после того, как судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на доходы должника и ограничении права выезда за пределы России, гражданин сам явился к приставам и оплатил долг в полном объёме.

Полученные средства пострадавшие в аварии получат за причиненный моральный вред.