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Общество

В УФСИН России по Псковской области прошли занятия по повышению антитеррористической защищенности

В рамках повышения антитеррористической защищенности объектов УФСИН России по Псковской области прошло занятие в режиме видеоконференцсвязи личного состава Управления и подведомственных учреждений с сотрудником УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Организовано мероприятие старшим инспектором по особым поручениям группы организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области Михаилом Авдеевым.

Сотрудникам, привлекаемым к участию в проведении контртеррористических операций, а также входящим в состав рабочих групп, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищённости на объектах регионального УФСИН, были доведены требования основных нормативно-правовых актов, регламентирующих противодействие терроризму и порядок привлечения подразделений к антитеррористическим операциям.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Александр Соловьёв: «Выявление признаков подготовки террористических актов и ликвидация их последствий, на сегодняшний день, является очень актуальным вопросом, и именно ему уделяется большое внимание со стороны руководства Российской Федерации».

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