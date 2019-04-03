0
12:44
Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавит Наталья Тихомирова
13:29
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
13:04
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
11:13
«Река Потудань» на «Золотой маске» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:26
Елена Яковлева покидает должность главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
10:51
Псковский спектакль «Река Потудань» представят сегодня на фестивале «Золотая маска» в Москве
09:32
Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО
Еще новости
Культура

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавит Наталья Тихомирова

Исполняющим обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области станет Наталья Тихомирова. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил источник в аппарате администрации региона.

Наталья Владимировна Тихомирова — уроженка Псковской области,  училась в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на кафедре архитектурного и градостроительного наследия.  Ее последнее место работы - в Санкт-Петербурге.

Предыдущий руководитель комитета Елена Яковлева завершила свою работу на этой должности 1 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Елена Яковлева покидает должность главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области Юрий Сорокин сменит Бориса Полозова на посту главы псковской приёмной «Единой России» Алексей Лебедев назначен исполняющим обязанности председателя Псковского областного суда Сергей Мартынов возглавил псковский филиал Tele2 Валерий Тюменцев может покинуть пост руководителя Северо-Западного ЦСМ Иерей Сергий Олисов вошёл в состав Общественной палаты Псковской области Юлия Ярышкина назначена и. о. главы администрации Великих Лук Александр Голышев назначен общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела Валерий Кондратьев уходит с поста председателя Псковского областного суда
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавит Наталья Тихомирова
03 апреля 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавит Наталья Тихомирова
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
02 апреля 2019
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
02 апреля 2019
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
«Река Потудань» на «Золотой маске» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 апреля 2019
«Река Потудань» на «Золотой маске» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Елена Яковлева покидает должность главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
01 апреля 2019
Елена Яковлева покидает должность главы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
Псковский спектакль «Река Потудань» представят сегодня на фестивале «Золотая маска» в Москве
31 марта 2019
Псковский спектакль «Река Потудань» представят сегодня на фестивале «Золотая маска» в Москве
Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО
30 марта 2019
Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
29 марта 2019
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта

Идет загрузка...