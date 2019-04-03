Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавит Наталья Тихомирова
Исполняющим обязанности председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области станет Наталья Тихомирова. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил источник в аппарате администрации региона.
Наталья Владимировна Тихомирова — уроженка Псковской области, училась в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на кафедре архитектурного и градостроительного наследия. Ее последнее место работы - в Санкт-Петербурге.
Предыдущий руководитель комитета Елена Яковлева завершила свою работу на этой должности 1 апреля.