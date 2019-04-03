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Общество

«Шумим, братец, шумим»: Алексей Кривоносов о выступлениях коммунистов в Пскове

Профессор Санкт-Петербургского экономического университета, эксперт при ООН по PR Алексей Кривоносов убежден, что происходящее в Пскове – всего лишь отвлекающий маневр и искусственный информационный повод для коммунистов с целью привлечения внимания будущих потенциальных избирателей. Речь идет о попытке регионального отделения политической партии заработать очки на теме строительства предприятия группы компаний «Титан».

Алексей Кривоносов

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что крупное промышленное предприятие -  это новые рабочие места, развитие региона. Все это естественно плюсы, если, конечно, не имеется каких-то экологических последствий. Но позиция в данном случае конкретной политической партии выглядит несколько странно, потому что нельзя говорить «мы народ», не имея никаких конкретных доводов. Увы, это то, чем пользовалась всегда коммунистическая партия в эпоху недемократических отношений. Это можно было говорить, когда она была одна. Сейчас надо для этого иметь какие-то веские основания», - рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Алексей Кривоносов.

По его словам, все это является ничем иным как созданием искусственного информационного повода, «когда есть публичное выступление, которое идет параллельно с другими точками зрения, чтобы привлечь к себе внимание».

«Но у специалистов PR это обычно называется «нулевой информационный повод», когда при отсутствии других информационных поводов мы пытаемся о чем-то говорить. Здесь можно вспомнить великую фразу Грибоедова «шумим, братец, шумим», - сказал профессор.

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