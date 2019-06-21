ПАИ-Тест: Как реализовать бизнес-проект

13:05, 21 июня 2019, ПАИ

Каждый из нас хотя бы раз думал о том, чтобы открыть свое дело. Салон красоты или магазин кондитерских изделий собственного производства, детский центр с развлекательными и обучающими занятиями или бутик авторской одежды и обуви ручной работы…

Кажется, уже есть и бизнес-план, и «дорожная карта» для его воплощения в жизнь. Даже готовые помочь партнеры - и те найдены.

И порой от идеи к воплощению не хватает всего одного шага. Но именно от него зависит и жизнь проекта, и его конечный результат. Это - финансирование.

Чаще всего помочь в решении этого вопроса может кредит для бизнеса. Ведь это возможность расширить производственную или товарную базу, внедрить инновационные технологии, оборудовать новые рабочие места. Псковское агентство информации совместно со Сбербанком приготовило для своих читателей тест, который поможет уточнить, насколько хорошо вы знакомы с таким видом поддержки бизнес-проектов.