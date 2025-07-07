Брендинг, сайты и эмоции: Евгений Надобников стал гостем «Серебряного дождя». Главное

17:45, 07 июля 2025, ПАИ

Сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 7 июля.

Главное из эфира: