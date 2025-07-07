Брендинг, сайты и эмоции: Евгений Надобников стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 7 июля.
Главное из эфира:
- брендинг – это не логотип, как принято считать, а формирование тесной эмоциональной связи с клиентами;
- экономика эмоций – это время, когда очень много всего, и единственное, за что люди готовы платить, – это эмоции;
- в России числится более тысячи брендинговых агентств различного уровня;
- сейчас тренд на короткие действия, короткие решения и яркие слоганы;
- каким должен быть цепляющий сайт: «Есть одно ключевое правило, которого я стараюсь придерживаться всегда: сайт не должен быть таким же, как у конкурентов. Основная задача конкуренции – быть не таким, как другие, быть заметным»;
- общий тренд идёт на лаконичность, чтобы всё на платформе было по существу;
- оформление и инструментарий сайта зависят от целей, задач проекта и его целевой аудитории;
- проект экскурсий с дополненной реальностью реализуется в Пскове и других городах страны: «Анимация позволяет воссоздать значимые исторические события, исторические объекты – храмы, усадьбы. Пользоваться платформой можно с помощью телефона или с помощью очков»;
- креативное агентство также разрабатывает проект с использованием дополненной реальности и искусственного интеллекта для диагностики суицидальных наклонностей у подростков;
- один из проектов агентства заключался в брендинге Гдовского района. При опросе выяснилось, что это единственный муниципалитет страны, который местные и туристы ассоциируют с тишиной.
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07 июля 2025
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