Туристический Псков: Как добраться от аэропорта до Кремля

13:17, 25 мая 2019, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает публикации для туристов, которые приезжают в город самостоятельно. В прошлом обзоре мы рассказывали о том, как добраться от вокзала до Псковского кремля. На этот раз редакция ПАИ решила помочь путешественникам, которые прилетают в Псков самолетом.

Приземлились

Вообще псковский аэропорт имеет богатую историю. Функционировать он начал ещё в годы Великой Отечественной войны, правда, использовался он тогда исключительно для военных целей. Затем настало время и пассажирских перевозок. Однако были периоды приостановок перелетов. Возобновились они в 2018 году благодаря работе администрации Псковской области и лично главы региона Михаила Ведерникова. Со 2 октября 2018 года был запущен рейс Псков-Москва, а позднее, с 4 мая 2019 года, добавился ещё рейс Псков-Сочи. Осуществляет эти авиаперевозки на самолётах Sukhoi Superjet 100 авиакомпания «Азимут». В планах открытие маршрутов до Калининградской области и Минеральных Вод.

Сам псковский аэропорт сравнительно небольшой: здесь всего одна взлетно-посадочная полоса, но она позволяет принимать воздушные суда среднего класса, например, такие как Боинг-737. Аэропорт имеет развитую инфраструктуру, а его близкое расположение к центру Пскова — 5 километров, даёт возможность быстро добраться до основных достопримечательностей города. Кстати, не так давно в рамках проекта «Великие имена России» аэропорт Кресты в Пскове получил имя княгини Ольги.

От псковского аэропорта до Кремля можно добраться различными способами. Сразу отметим, что пеший вариант в этом случае не подойдёт, если, конечно у вас с собой не будет много вещей. В таком случае, вам предстоит путь длинной 5 километров, на который вы затратите целый час. К тому же, городские достопримечательности вы сможете лицезреть только во второй части пути. Поэтому, этот вариант не оптимальный. Лучше всего добираться от аэропорта на общественном транспорте, либо воспользоваться услугами такси.

Общественный транспорт

Перед псковским аэропортом расположена остановка общественного городского транспорта. Здесь останавливается только один автобус — маршрут №4. Отсюда он поедет по Крестовскому шоссе, Октябрьскому проспекту и далее по городу. Выйти следует на остановке «площадь Ленина» перед поворотом на Ольгинский мост. Отсюда турист и попадёт в Кремль. Общее время пути с ожиданием автобуса составляет около 40 минут. Стоимость проезда — 25 рублей.

Можно поступить и иначе с условием, что у вас собой не так много вещей. Тогда, доехав на автобусе №4 до Летнего сада, можно пройтись по центральной улице города – Октябрьскому проспекту – до места назначения – Псковского кремля. До Летнего сада время вашего пути займёт порядка 27 минут. А уже оттуда до Кремля пешком вы будете идти около 20 минут. Но по пути перед вашим взором откроется огромное количество памятников и древней архитектуры.

Это и памятник «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду, и церковь Сергия Радонежского с Залужья, и Детский парк, где также расположен ряд памятников, включая памятник княгине Ольге, установленный к 1100-летию Пскова в 2003 году. К слову, такой путь стоит проделать.

Такси

Лучше и комфортнее всего добираться из аэропорта в Кремль на такси. Их в Пскове огромное количество, да и учитывая то, что аэропорт находится в черте города, ждать подачи машины долго не придётся: от 5 минут. Стоимость проезда составит от 200 рублей в зависимости от компании, времени и дня вызова соответствующей службы. Общий путь до Кремля займёт от 15 до 20 минут. На площади перед аэропортом всегда имеются машины такси. Правда, лучше всего садиться в автомобили, которые не являются частными. В противном случае вам придётся заплатить за проезд в 2 раза дороже.