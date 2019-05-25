Туристический Псков: Как добраться от вокзала до Кремля

13:11, 25 мая 2019, ПАИ

Псков – древний русский город, который по праву считается одним из городов зарождения российской государственности. Здесь можно наглядно увидеть развитие русской земли. Огромное количество исторических памятников и богатая история — всё это притягивает туристов не только из соседних регионов, но из-за рубежа. Ежегодно в Псков приезжают тысячи гостей для того, чтобы полюбоваться старинной крепостью, церквями и монастырями. Здесь туристы узнают много интересных исторических фактов: ведь каждый уголок Пскова дышит историей. Псковское агентство информации решило помочь туристам, которые приезжают в город самостоятельно. Для этого редакция изучила возможные маршруты от вокзала до центра города и сопоставила затраты.

Пешая прогулка

Если вы хотите увидеть как можно больше достопримечательностей, то пешая прогулка по Пскову от вокзала до Кремля будет для вас самым оптимальным вариантом. Конечно, для этого хорошо, чтобы вы были «налегке», без вещей. Всего вам предстоит пройти чуть больше трёх километров, но, без сомнения, древние улицы Пскова и его архитектура вас впечатлят. К тому же это не потребует каких-то дополнительных затрат. Если не бежать сломя голову и лицезреть красоту города, то весь маршрут займёт порядка 40-50 минут. Лучше всего от вокзала до Псковского кремля идти по центральной улице города: Октябрьскому проспекту.

Вначале по улице Вокзальной и далее свернуть на Октябрьский проспект, который является главной дорожной артерией города. Идя по нему, вы сможете увидеть огромное количество весьма старых зданий, а также немало известных памятников. Первые значимые архитектурные сооружения вы встретите в районе Летнего сада. Здесь расположился известный памятник «Пушкин и крестьянка», который в простонародье псковичи называют памятником «Пушкину и няня». По другую сторону от памятника на улице Свердлова, 42а располагается церковь Сергия Радонежского с Залужья. Заметить ее сразу нельзя, и для того, чтобы посмотреть это сооружение нужно пройти за дом по Октябрьскому проспекту, 15.

Идя дальше по Октябрьскому проспекту, вы увидите Кировский сквер. Здесь стоит памятник государственному деятелю Сергею Кирову. Пройдя несколько метров, вашему взору откроется Детский парк. Здесь располагается несколько древних памятников архитектуры: церковь Анастасии Узорешительницы, церковь Василия на горке. А также поставленный в 2014 году памятник Скобарю. Чуть дальше за Детским парком на улице Советской находится церковь Николы со Усохи. Идя через Детский парк, можно услышать и музыкальное уличное сопровождение: очень часто местные жители здесь играют на музыкальных инструментах и радуют псковичей и гостей города. От Детского парка можно пойти и в другие части города, где также много интересных мест. В частности, можно повернуть на улицу Пушкина, которая приведет вас к Псковскому драматическому театру. Но, это, конечно, если вам позволяет время. А так пройдя еще несколько метров по Октябрьскому проспекту, вы выйдете на Октябрьскую площадь. Здесь располагается памятник княгине Ольге, который был установлен к 1100-летию Пскова в 2003 году. От Октябрьской площади до Кремля останется рукой подать: пройти несколько сотен метров по улице Советской. По пути вы сможете увидеть церковь Михаила и Гавриила архангелов, а также центральную площадь города — площадь Ленина, на которой стоит памятник вождю пролетариата. А дальше вам предстоит пройти еще несколько метров до Кремля. Найти его не сложно, достаточно идти в сторону возвышающегося Троицкого собора, он как раз и располагается на территории Псковского крома.

Общественный транспорт

От здания вокзала ходит практически весь городской транспорт. Перевозчиком является «Псковпассажиравтотранс». Транспорт следует в среднем с интервалами в 5-10 минут, поэтому добраться до Псковского кремля можно весьма за короткое время. Но не все автобусы от вокзала идут в сторону Кремля. Так, автобусы №14, 14а, 17 и 116 довезут вас до площади Ленина. Они будут ехать по улицам Бастионной, Юрия Гагарина, по Октябрьскому проспекту через Летний сад и Детский парк. Выйти из автобуса следует на остановке «площадь Ленина» перед поворотом к Ольгинскому мосту, и отсюда можно идти в Кремль.

Также добраться с вокзала до Кремля можно маршрутами автобусов №1 и 11. Выходить также следует на площади Ленина, правда в этом случае вам придется перейти дорогу для того, чтобы попасть на территорию Кремля. Скорее всего вы сядете на автобус №11 или 17, так как именно эти маршруты имеют самые маленькие интервалы времени движения. На другие автобусы, например №2 и 6, садится не следует, так как они не довезут вас до Кремля.

График движения каждого автобуса можно увидеть на жёлтых табличках на остановках. От вокзала до Кремля на автобусе время в пути займёт от 18 до 23 минут в зависимости от выбранного маршрута. Стоимость билета в городском транспорте составляет 25 рублей. Есть правда ещё месячные проездные — тысяча рублей, но путешественникам их покупать ни к чему. Кстати, с недавнего времени в псковских автобусах можно оплатить проезд и бесконтактно с помощью банковской карты.

С комфортом на такси

Если вы хотите доехать от вокзала до Кремля с комфортом, тогда вам следует выбрать такси. Стоимость проезда зависит от места назначения, времени дня и тарифа компании. Средний ценник на этот маршрут – около 100 рублей. Весь путь от вокзала до Кремля займёт от 10 до 14 минут. Время ожидания такси от 5 минут. В Пскове этот вид транспорта является популярным средством передвижения и считается очень доступным из-за большого количества фирм такси. На данный момент в Пскове насчитывается около 20 официально зарегистрированных транспортных перевозчиков.

Заметим, что ловить такси на дороге не следует и гораздо проще и безопаснее вызвать его по телефону или через специальные мобильные приложения. Также не стоит садиться в припаркованные частные такси у железнодорожного вокзала, так как их водители запросят с вас за поездку больше денег, чем обычные городские службы такси.