Чаще всего жители России страдают от аллергии из-за экологии и некачественных продуктов

09:23, 20 мая 2019, ПАИ

Чаще всего россияне страдают от аллергии из-за экологии и растений. Об этом жители страны заявили в опросе ВСероссийского центра изучения общественного мнения, пишет РИА Новости.

Экологию в качестве причины аллергии назвали 60% опрошенных, 42% винят во всём плохое качество продуктов, 41% называют причиной аллергии наследственность, 40% говорят о сбое имунной системы.

Чаще всего жители России страдают от аллергии на растения (26%), 25% указали в качестве причины лекарства. Ещё 22% обвиняют в своих страданиях пыль и продукты питания, 12% - домашних животных.

