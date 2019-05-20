Территорию возле псковской областной библиотеки приведут в порядок до 15 августа
Выполнение работ по благоустройству территории Псковской областной универсальной научной библиотеки заказало управление капитального строительства. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 504 тыс. 394 рубля, источник финансирования - бюджет Псковской области.
Техническое задание предусматривает работы по устройству наружной ливневой канализации; замену существующих колодцев канализации; расчистку территории библиотеки (срезка кустарника, валка деревьев); устройство дорожного покрытия территории библиотеки (тротуаров, восстановление разрушенных проездов); озеленение территории; установку малых архитектурных форм. Работы должны быть завершены до 15 августа.
Проведение аукциона запланировано на 10 июня.
В общей сложности на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки в текущем году выделено более 94 млн рублей. Учреждение вошло в список инфраструктурных объектов для подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.