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Общество

Территорию возле псковской областной библиотеки приведут в порядок до 15 августа

Выполнение работ по благоустройству территории Псковской областной универсальной научной библиотеки заказало управление капитального строительства. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 504 тыс. 394 рубля, источник финансирования - бюджет Псковской области.

Техническое задание предусматривает работы по устройству наружной ливневой канализации; замену существующих колодцев канализации; расчистку территории библиотеки (срезка кустарника, валка деревьев); устройство дорожного покрытия территории библиотеки (тротуаров, восстановление разрушенных проездов); озеленение территории; установку малых архитектурных форм. Работы должны быть завершены до 15 августа.

Проведение аукциона запланировано на 10 июня.

В общей сложности на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки в текущем году выделено более 94 млн рублей. Учреждение вошло в список инфраструктурных объектов для подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.  

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