Обновлённые банкноты Белоруссии напечатал российский «Гознак»

17:30, 20 мая 2019, ПАИ

Обновлённые банкноты Белоруссии достоинством в 5 и 10 рублей напечатал российский «Гознак». Как сообщает «Российская газета», на монетном дворе «Гознака» в Санкт-Петербурге отчеканены также национальные монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, изготовленные из сплава стали и покрытые медью.

Российский «Гознак» выбран для печати обновленных белорусских банкнот на основе тендера. Он оказался лучшим по цене. Кроме того, специалисты полагают, что нововведения, которые применены в Союзном государстве, увеличат срок службы белорусских банкнот в полтора раза.

Презентация обновленных банкнот состоялась в Центральном хранилище Национального банка Белоруссии. В обращение банкноты введены с 20 мая.