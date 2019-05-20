0
19:47
Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных
17:37
В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы
17:17
Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове
16:28
Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора
13:40
«Маленький чемпион» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:20
Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков»
12:32
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
Еще новости
Общество

Обновлённые банкноты Белоруссии напечатал российский «Гознак»

Обновлённые банкноты Белоруссии достоинством в 5 и 10 рублей напечатал российский «Гознак». Как сообщает «Российская газета», на монетном дворе «Гознака» в Санкт-Петербурге отчеканены также национальные монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, изготовленные из сплава стали и покрытые медью.

Российский «Гознак» выбран для печати обновленных белорусских банкнот на основе тендера. Он оказался лучшим по цене. Кроме того, специалисты полагают, что нововведения, которые применены в Союзном государстве, увеличат срок службы белорусских банкнот в полтора раза.

Презентация обновленных банкнот состоялась в Центральном хранилище Национального банка Белоруссии. В обращение банкноты введены с 20 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных
20 мая 2019
Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных
В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы
20 мая 2019
В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы
Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове
20 мая 2019
Схема движения городских автобусов изменится 24 мая в Пскове
Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора
20 мая 2019
Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора
«Маленький чемпион» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 мая 2019
«Маленький чемпион» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков»
20 мая 2019
Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков»
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
20 мая 2019
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
В Пскове наградили «Маленьких чемпионов»
20 мая 2019
В Пскове наградили «Маленьких чемпионов»

Идет загрузка...