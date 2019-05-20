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Общество

Сварочный аппарат, хрусталь и мягкую игрушку украл безработный из дачного дома в Псковском районе

В Псковском районе полиция задержала местного жителя, который подозревается в краже из дачного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

С 3 по 12 мая в деревне Печихино 26-летний безработный и ранее судимый мужчина выломал дверь и украл из дома сварочный аппарат, электрочайник, магнитолу, несколько хрустальных ваз и мягкую игрушку. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Мужчина дал признательные показания. Полиция изъяла часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.

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