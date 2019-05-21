122 пожара произошли в Великих Луках за последний месяц

23:00, 21 мая 2019, ПАИ

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в апреле поступило 122 сообщения о происшествиях, связанных с пожарами. Об этом рассказал начальник отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Сергей Тимофеев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, зарегистрировано 106 пожаров, подлежащих государственному статистическому учету и 16 иных происшествий. Из числа зарегистрированных пожаров 11 произошло на объектах защиты, 95 на открытой территории. Сергей Тимофеев сказал, что по причине неосторожного обращения с огнем в апреле случилось 104 пожара, погибших и пострадавших людей не зарегистрировано.

Кроме того, он обратил особое внимание на то, что с наступлением летнего периода возрастает количество происшествий, связанных с бесконтрольным поведением несовершеннолетних. Основными проблемами становятся выпадение малолетних детей из окон, падение с высоты, нарушение правил дорожного движения, детская шалость с огнем и иными источниками повышенной опасности.

«В целях недопущения и предупреждения подобных случаев, фактов травматизма или гибели детей, пользуясь случаем, хочу обратить внимание родителей, опекунов, сотрудников организаций, деятельность которых связанна с детьми, на необходимость проведения разъяснительных бесед по соблюдению элементарных правил безопасности», – сказал Сергей Тимофеев.