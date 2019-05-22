Гранты Фонда содействия инновациям получат два малых предприятия Псковской области

10:34, 22 мая 2019, ПАИ

Предприятия «Криогенные и газовые системы» («КГС») и «Промгаз-Технология» вошли в число победителей конкурсного отбора по программе «Коммерциализация», итоги седьмой очереди которой подвел фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). Оба предприятия получат гранты фонда в размере 20 млн рублей на реализацию своих инновационных проектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«КГС» займется серийным производством перекачивания и подачи сжиженного природного газа (СПГ). Цель предприятия – расширить использование газа как топлива для автомобильного, речного, морского и железнодорожного транспорта. Как пояснили в компании, инновационность системы перекачки газа – в его адаптивности под различные задачи.

«Промгаз-Технология» реализует на грант проект «Организация серийного производства импортозамещающих азотных газификационных установок для нефтегазовой промышленности». Средства пойдут на новое оборудование для производства установок, программного обеспечения для конструкторского бюро и отдела главного технолога. Также планируется закупить комплектующие, необходимые для создания новых товаров.

Фонд содействия инновациям предоставляет гранты малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».