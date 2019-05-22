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Общество

Тысячерублевая «фальшивка» поступила из АЗС Невельского района в банк Великих Лук

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки обнаружили в финансовом учреждении Великих Лук 21 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поступила «фальшивка» из автомобильной заправочной станции Невельского района. Сейчас полицейские проводят проверку. Правоохранительные органы призывают внимательнее проверять купюры и пользоваться для этого специальным оборудованием.

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