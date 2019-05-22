Повышение квалификации по нормам СанПиНа ожидает ответственных за питание в школах Пскова

13:35, 22 мая 2019, ПАИ

Повышение квалификации по нормам СанПиНа ожидает с 3 июня директоров псковских школ и предпринимателей, обеспечивающих учащихся питанием, сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 мая.

По ее словам, это коснется поставщиков питания и директоров школ, у которых были выявлены недостатки в результате экспертиз. Работа будет проводится совместно с псковским филиалом академии туризма. «Мы работаем, мы готовы меняться, мы готовы слышать родителей», – подчеркнула Анна Кузыченко.

Она отметила, что поддерживает организованную заместителем главы Пскова Еленой Полонской работу по проверке школьных столовых, в которую встроилось и городское управление образования. Анна Кузченко подчеркнула, что «четко поняли» необходимость общественной экспертизы.

Начальник управления образования администрации Пскова отметила, что проверка столовых прошла масштабно – в ней приняли участие 110 родителей, которые получили возможность проговорить волнующие ситуации с поставщиками, а озвученные ими вопросы будут решены. Анна Кузыченко пояснила, что в целом родители дают положительный отклик, результаты экспертизы – положительные. По ее словам, есть замечания – чаще всего по «запрещенке» в буфетах – но это дополнительные услуги. «И в этих случаях должны быть бдительны директора школ», – указала она.

Анна Кузыченко поблагодарила проект партии «Единая Россия» «Крепкая семья», а также подчеркнула, что все возможные поправки к индексации субсидии на горячее питание школьников, скорее всего, реализуют с 1 января 2020 года, а не с нового учебного года.

Она рассказала, что родители школьников инженерно-лингвистической гимназии и сами дети выступили с инициативой продавать фрукты, а также включить каши в завтрак. «Это уже реализовано», – пояснила Анна Кузыченко, и отметила, что в этом случае все упирается в родительскую плату, которая устанавливается коллегиальным органом в школе, либо попечительским советом. «Это внутреннее дело школы», – добавила она.