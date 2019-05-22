На 16% выросла зарплата учителей в Пскове по сравнению с прошлым годом

14:56, 22 мая 2019, ПАИ

По сравнению с 2018 годом в Пскове заработная плата учителей школ выросла в среднем на 16%. Об этом заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко надеется пройти этим летом согласование поправок с прокуратурой по оплате педагогических кадров, чтобы с нового учебного года найти дополнительную финансовую мотивацию для учителей.

«Ситуация меняется, ищем рычаги, чтобы стимулировать», - отметила начальник управления образования администрации Пскова и добавила, что хотела бы видеть в псковских образовательных учреждениях больше молодых специалистов, поскольку есть возможности не только для карьерного роста, но и возможность заработать деньги.