За презентацией инвестпотенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн

16:08, 22 мая 2019, ПАИ

24 мая в 10:00 на официальном сайте Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП РФ) начнется трансляция выставки-презентации экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие пройдет в рамках Дней Псковской области в столице с участием главы региона Михаила Ведерникова, президента ТТП РФ Сергея Катырина, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и руководителей профильных комитетов Псковской области.

На выставке будут представлены Псковский Электромашиностроительный завод, Опытный завод «Микрон», Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО», компания «Полипласт», а также «Столбушинский продукт» и Палата ремесел Псковской области.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Девятко расскажет об инвестиционном, промышленном и сельскохозяйственном потенциале Псковской области. Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева презентует туристический потенциал, а и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских представит перспективы развития и преимущества для потенциальных инвесторов особой экономической зоны «Моглино».

Кроме того, на выставке-презентации будет продемонстрирован опыт создания региональных и межрегиональных кластеров на примере Электротехнического кластера Псковской области. По этому вопросу с докладом выступит депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский расскажет о перспективах развития МСП и промышленной кооперации в Псковской области сообщит.

Презентация пройдет с целью познакомить российских и зарубежных партнеров с потенциалом региона и перспективными инвестиционными проектами, представить опыт уже работающих в регионе компаний, а также установить взаимовыгодное сотрудничество с представителями бизнес-сообщества.

Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения, которое псковский губернатор Михаил Ведерников и мэр столицы Сергей Собянин подписали на РИФ-2018 в Сочи. Документ касается взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

C программой мероприятий можно ознакомиться здесь.