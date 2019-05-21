Программа проведения Дней Псковской области в Москве 23-24 мая 2019 года: Выставки, деловые встречи, концерты

16:47, 21 мая 2019, ПАИ

23 - 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В эти дни жители Москвы попробуют псковские экопродукты, смогут купить изделия мастеров-ремесленников, познакомятся с историей, традициями и достопримечательностями Псковской земли, а также узнают о позитивном опыте региона в различных сферах.

23 мая, четверг

10:30 – 11:00 Церемония возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата (Александровский сад)

11:00 – 14:00 Товарищеские встречи по боксу и самбо (Спортивная школа «Московский центр боевых искусств», Варшавское шоссе, 118)

14:00 – 15:00 Открытие/осмотр выставки-ярмарки продукции агропромышленных предприятий Псковской области (Нахимовский проспект, вл. 51/21)

15:00 – 17:00 Открытие/осмотр фотовыставки достопримечательностей Псковской области (парк «Красногвардейские пруды»)

16:00 – 17:00 Церемония подписания программы сотрудничества на 2019 – 2023 годы по реализации соглашения между правительством Москвы и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

24 мая, пятница

10:00 – 13:00 Выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, улица Ильинка, дом 6/1, строение 1)

10:00 – 13:00 Круглый стол на тему «Образование для будущего: современные методы обучения и воспитания». Участники: комитет по образованию Псковской области, департамент образования и науки города Москвы

10:00 – 13:00 Круглый стол на тему «Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи». Участники: комитет по здравоохранению Псковской области, департамент здравоохранения города Москвы

10:00 – 13:00 Круглый стол на тему «Развитие туристского потенциала Псковской области и Москвы». Участники: комитет по туризму Псковской области, комитет по туризму города Москвы

10:00 – 13:00 Круглый стол на тему «Умный город» (ВДНХ, павильон «Умный город»). Участники: управление цифрового развития и связи администрации Псковской области, департамент информационных технологий города Москвы

16:00 – 19:00 Круглый стол на тему «Развитие добровольческого движения: опыт регионов». Участники: управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

19:00 – 21:00 Торжественная церемония открытия Дней Псковской области в Москве. Гала-концерт мастеров искусств Псковской области (Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»)

Псковская земля - это удивтельная архитектура, природа, люди. Здесь ценят родственные и дружественные связи, любят принимать гостей. Местные музеи - сокровищницы. Здесь можно увидеть найденные археологами клады, средневековую иконопись, ювелирные украшения, живопись.

Немало любопытных исторических фактов связано с мостами Пскова, улицами, есть и множество легенд, которые передаются из поколения в поколение. С древних времён город принимал участие в международной торговле, в связи с чем в июне 2019 года в Пскове состоятся 39-е Международные Ганзейские дней Нового времени. В 2016 году доказал свою причастность к международной торговой организации образца XIV века и районный центр Псковской области - город Порхов. Настоящие жемчужины региона - его духовные объекты: Псково-Печерский монастырь, Мальской монастырь, Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь, Свято-Введенский женский монастырь, Спасо-Казанский женский монастырь, Никандрова пустынь. Красоты Псковской области привлекают режиссеров - многие громкие и культовые отечественные фильмы полностью или частично сняты именно здесь.