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Общество

«Народный контроль» признал нуждающимися в ремонте самые популярными детские площадки Пскова

22 мая активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» проверили самые популярные детские площадки в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«Мониторинг проводится с целью оценки качества детских площадок и безопасности их использования. В общем и целом, все три объекта, которые мы сегодня осмотрели, заслуживают положительной оценки», - рассказал региональный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Анатолий Тиханов.

Общественники побывали в Летнем саду, в парке возле Рижской гостиницы и во дворе дома №12 по улице Кузбасской Дивизии.

Анатолий Тиханов обратил внимание на недостаточное освещение площадок, отсутствие основательных ограждений, информационных щитов, содержащих сведения о сертификации детских площадок, проведении их ремонта, контактные телефоны для обращения псковичей в случае необходимости. «И, конечно, все они требуют минимального ремонта – нужна замена деревянных изделий, покраска конструкций, подсыпка покрытия», - перечислил он.

Куратор проекта отметил, что работа по проверке детских площадок организована в настоящее время во всех районах Псковской области. По ее итогам планируется направить отчет федеральному координатору проекта «Единой России» «Народный контроль», депутату Госдумы Анне Кувычко и написать обращения руководителям муниципалитетов для принятия мер.

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