Александр Братчиков: Наша задача сейчас – это качественная приёмка дорог

11:48, 23 мая 2019, ПАИ

«Наша задача сейчас – это качественная приёмка дорог, и чтобы в гарантийный период устранялись недоделки», – заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе отчета об итогах работы за прошедший год на 24-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва, которая проходит 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер рассказал, что в Пскове всего 360 километров дорог с асфальтовым покрытием. По его мнению, чтобы все городские дороги были в хорошем состоянии, надо «делать чуть больше 40 километров дорог в год», а по факту ремонтируется порядка 6 километров.

«У нас дороги состоят из заплаток», – подчеркнул Александр Братчиков. Он отметил, что работы по содержанию дорог выполняются исходя из имеющихся средств так, чтобы по ним «можно было ездить».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Псков получил 340 млн рублей. «Если ещё пять лет программа просуществует, то мы за пять лет сможем сделать дороги», – заверил сити-менеджер.

По его словам, сейчас на гарантии находятся 53 дороги, и по каждой есть дефектная ведомость. Александр Братчиков указал, что все подрядчики готовы устранить дефекты. «По Советской исправили, но опять не так, будут переделывать», – сказал он. Сити-менеджер напомнил, что уже устранили замечания на улице Звездной, также приведут в порядок привокзальную площадь.

Глава городской администрации пояснил, что по всем городским дворам также имеется дефектная ведомость, и подрядчики будут работать над устранением недостатков. «Если подрядчик сделал работу – она должна быть сделана хорошо», - заключил Александр Братчиков.