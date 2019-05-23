Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — хорошая возможность презентовать потенциал региона

13:28, 23 мая 2019, ПАИ

Дни Псковской области в Москве – хорошая возможность презентовать инвестиционный, туристический и культурный потенциал, заявил губернатор Михаил Ведерников после церемонии открытия 23 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников также отметил, что Дни Псковской области в Москве – «очень большое и важное мероприятие», которое подготовлено вместе с правительством Москвы. «Такого формата событие в столице проходит впервые», - добавил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о предстоящем подписании программы сотрудничества с правительством Москвы, которое будет рассчитано на 5 лет. В документ войдут механизмы взаимодействия по направлениям, в том числе и в туристической отрасли. Глава региона уверен, что соглашение о сотрудничестве поможет привлечь больше гостей в Псковскую область.

Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения, которое псковский губернатор Михаил Ведерников и мэр столицы Сергей Собянин подписали на РИФ-2018 в Сочи. Документ касается взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

C программой мероприятий можно ознакомиться здесь.