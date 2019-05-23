Потенциалы Псковской области и Москвы дадут замечательный синергетический эффект – глава Мосгордумы

14:12, 23 мая 2019, ПАИ

Сложенные воедино экономические и научные потенциалы Псковской области и Москвы дадут синергетический эффект и в ближайшем будущем можно будет увидеть результат этого взаимодействия. Такое мнение высказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников на открытии Дней Псковской области в Москве 23 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Алексей Шапошников назвал Дни Псковской области очень важным для москвичей событием, которое позволит познакомиться с культурой региона, традициями, обычаями, экономическим и научным потенциалом.

Глава Мосгордумы подчеркнул, что между органами исполнительной и законодательной власти столицы и Псковской области выстроено эффективное взаимодействие на самом высоком уровне, которое, уверен он, укрепится по итогам предстоящих деловых встреч.

Соглашение между двумя субъектами Федерации о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, в рамках которого проводятся Дни Псковской области, было заключено на РИФ-2018 в Сочи. Подписи под документом поставили псковский губернатор Михаил Ведерников и мэр столицы Сергей Собянин.

C программой Дней можно ознакомиться здесь.