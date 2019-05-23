Фонд развития Псковской области получил субсидии от Минкульта на продвижение хорового пения

15:45, 23 мая 2019, ПАИ

Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» получил федеральную субсидию от Минкульта РФ на реализацию двух проектов: «Развитие хорового пения в Псковской области» и «Хоровой праздник в рамках Ганзейских дней Нового времени».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, региональной Лиге молодежи будут выделены деньги на реализацию выставочно-театрального проекта «Псков как зеркало истории православия в России».

Средства предоставлены в рамках национального проекта «Культура». Все НКО, получившие субсидирование, занимаются организацией мероприятий, которые направлены на поддержку и популяризацию русского языка, литературы, народных художественных промыслов и ремесел, а также укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей.