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Культура

Фонд развития Псковской области получил субсидии от Минкульта на продвижение хорового пения

Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» получил федеральную субсидию от Минкульта РФ на реализацию двух проектов: «Развитие хорового пения в Псковской области» и «Хоровой праздник в рамках Ганзейских дней Нового времени».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, региональной Лиге молодежи будут выделены деньги на реализацию выставочно-театрального проекта «Псков как зеркало истории православия в России».

Средства предоставлены в рамках национального проекта «Культура». Все НКО, получившие субсидирование, занимаются организацией мероприятий, которые направлены на поддержку и популяризацию русского языка, литературы, народных художественных промыслов и ремесел, а также укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей.

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