0
22:29
Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая
21:11
Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»
20:52
Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках
20:40
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
19:16
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
19:10
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
18:31
Как завершается учебный год в Пскове: ПАИ-live с Анной Кузыченко
Еще новости
Общество

Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая

На период шествия выпускников школ, которые 24 мая – в День славянской письменности – отмечают «Последний звонок», временно прекратят движение автотранспорта через центр Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник начнется в 14.00 с торжественного молебна на Вечевой площади Псковского кремля. Планируется, что церемонию проведет митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Фото Дарьи Хватковой

Затем состоится шествие выпускников через центр города (площадь Ленина, Октябрьский проспект, улица Кузнецкая) в Зеленый театр, где в 15.00 начнется праздничная концертная программа с участием вокальной студии «Юникс», детского хореографического ансамбля «Радость», танцевального Хип-хоп центра «Хоть отбавляй» и кавер-группы Drum&Jazz.

Также 24 мая в Пскове будет запрещена продажа алкоголя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая
23 мая 2019
Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая
Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»
23 мая 2019
Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»
Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках
23 мая 2019
Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
23 мая 2019
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
23 мая 2019
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
23 мая 2019
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 мая 2019
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
23 мая 2019
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS

Идет загрузка...