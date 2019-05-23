Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая

22:29, 23 мая 2019, ПАИ

На период шествия выпускников школ, которые 24 мая – в День славянской письменности – отмечают «Последний звонок», временно прекратят движение автотранспорта через центр Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник начнется в 14.00 с торжественного молебна на Вечевой площади Псковского кремля. Планируется, что церемонию проведет митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Затем состоится шествие выпускников через центр города (площадь Ленина, Октябрьский проспект, улица Кузнецкая) в Зеленый театр, где в 15.00 начнется праздничная концертная программа с участием вокальной студии «Юникс», детского хореографического ансамбля «Радость», танцевального Хип-хоп центра «Хоть отбавляй» и кавер-группы Drum&Jazz.

Также 24 мая в Пскове будет запрещена продажа алкоголя.