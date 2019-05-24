В вузы без экзаменов смогут поступить более двух тысяч участников Всероссийской олимпиады
В вузы без экзаменов смогут поступить более двух тысяч участников Всероссийской олимпиады, сообщает газета «Известия».
Право выбрать любой университет по профилю, соответствующему предмету олимпиады, получили 370 победителей и более 1,8 тысяч призеров заключительного этапа состязаний.
Всего в этом году, по данным Рособрнадзора, школы выпустят 662 тысячи 11-классников.
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2018-2019 учебном году в ней приняли участие примерно 6,2 млн человек. До заключительного этапа дошли больше 5 тысяч школьников.