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Общество

В вузы без экзаменов смогут поступить более двух тысяч участников Всероссийской олимпиады

В вузы без экзаменов смогут поступить более двух тысяч участников Всероссийской олимпиады, сообщает газета «Известия».

Право выбрать любой университет по профилю, соответствующему предмету олимпиады, получили 370 победителей и более 1,8 тысяч призеров заключительного этапа состязаний.

Всего в этом году, по данным Рособрнадзора, школы выпустят 662 тысячи 11-классников.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2018-2019 учебном году в ней приняли участие примерно 6,2 млн человек. До заключительного этапа дошли больше 5 тысяч школьников. 

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