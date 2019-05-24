Почти 90% псковских НКО своевременно отчитались перед Минюстом

10:50, 24 мая 2019, ПАИ

587 из 657 некоммерческих организаций (89,3%) своевременно предоставили отчетность за 2018 год в управление Минюста по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, всего в области зарегистрированы 1 тысяча 61 некоммерческая организация всех организационно-правовых форм.

НКО всех организационно-правовых форм должны предоставить отчеты о своей деятельности за 2019 год по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», не позднее 15 апреля 2020 года.

Общественные объединения обязаны предоставлять отчетность в виде информационного письма о продолжении своей деятельности и отчета по форме № ОН 0003. Иные некоммерческие организации представляют в управление заявление о своём соответствии пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности. При этом иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять отчет по форме № ОН 0001 и по форме № ОН 0002.

Отчетность представляется лично по адресу: Псков, улица Гоголя, 4, 1-й этаж, кабинет № 4, отдел по делам некоммерческих организаций. Либо почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному адресу.

Также отчетность можно разместить на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) или официальные сайт Управления (www.to60.minjust.ru) в сети Интернет.

За непредставление либо несвоевременное представление отчётов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций применят меры административного воздействия в соответствии со статьей 19.7. КОАП РФ

К тому же в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) должны содержаться сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области обращает внимание руководителей некоммерческих организаций на то, что отсутствие в ЕГРЮЛ кода по ОКВЭД является нарушением действующего законодательства России.

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о кодах по ОКВЭД необходимо представить в управление заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № Р14001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Справки можно получить по телефону: 56-66-26.