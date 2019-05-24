В Невеле прошел семинар по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

22:36, 24 мая 2019, ПАИ

Проходило мероприятие на базе ГБОУ Псковской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, областной семинар-совещание был посвящен теме межведомственного взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с ГБОУ Псковской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение». Во встрече приняли участие свыше 40 человек, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних.

Открыл семинар директор учреждения Александр Ширкин. О возможностях использования Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области в профилактике подростковой преступности рассказала в своем докладе начальник ЦВСНП УМВД Галина Михайлова.

Складывающейся на территории региона наркоситуации и организации работы по предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних посвятила свое выступление начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева.

С интересом выслушали собравшиеся и сообщение заместителя начальника отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову Ирины Зориной, которая акцентировала внимание на организации совместной работы по выявлению и пресечению негативных проявлений в молодежной среде, в том числе, связанных с созданием и функционированием деструктивных групп в социальных сетях.

С заключительным словом на семинаре выступила заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Надежда Васильева.

В работе семинара приняла участие советник первого заместителя губернатора области, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации области Нина Кириллова.