Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно

15:34, 25 мая 2019, ПАИ

Дни Псковской области в Москве прошли достойно, уверена заместитель губернатора Нинель Салагаева. Об этом она заявила Псковскому агентству информации.

Она рассказала, что в рамках Дней Псковской области в столице прошло много важных, интересных мероприятий, которые собрали большое количество москвичей. «У нас стояла задача привлечь как можно больше внимания к региону, к нашим производителям, качественно, вкусной, дешевой продукции, которая у нас есть», - отметила Нинель Салагаева.

Она добавила, что достойно прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей. «У нас были прецеденты, когда, например, кто-то из москвичей случайно проходил мимо, заходил, покупал какую-то продукцию – мясную или хлебобулочную, и потом через полчаса возвращался и скупал 20 банок тушенки или на 500 рублей хлебобулочных изделий. Говорили, что это очень вкусно, что давно уже не слышали такого запаха хлеба, настоящего, такого вкуса, не видели таких цен. Люди со всех окрестностей приходили на эту ярмарку», - поделилась заместитель губернатора.

Нинель Салагаева подчеркнула, что все запланированные мероприятия прошли вовремя и были очень хорошо организованы. По её словам, со стороны правительства Москвы была оказана качественная организационная поддержка. «Поэтому все прошло четко, слаженно, организованно. Было привлечено много внимания к нашим мероприятиям, задействовано очень много москвичей», - заявила вице-губернатор.

Итогом был гала-концерт мастеров искусств Псковской области, который, по словам Нинель Салагаевой, прошел на «ура». «Люди говорили, что концерт замечательный, и нужно такие почаще проводить. Были очень красивые костюмы, качественно проработанные и поставленные номера», - прокомментировала Нинель Салагаева. Она добавила, что среди зрителей наблюдался позитив, эмоциональный подъем, люди говорили, что довольны тем, как прошли Дни Псковской области в Москве. «Мы это слышали от москвичей от правительства Москвы и сами свою работу оцениваем очень качественно», - подытожила заместитель губернатора.