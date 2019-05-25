0
15:34
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
13:44
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона
13:17
Туристический Псков: Как добраться от аэропорта до Кремля
13:11
Туристический Псков: Как добраться от вокзала до Кремля
12:17
Москва слезам не верит: Псковская область покоряет столицу
12:16
Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»
11:16
Гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно

Дни Псковской области в Москве прошли достойно, уверена заместитель губернатора Нинель Салагаева. Об этом она заявила Псковскому агентству информации.

Она рассказала, что в рамках Дней Псковской области в столице прошло много важных,  интересных мероприятий, которые собрали большое количество москвичей. «У нас стояла задача привлечь как можно больше внимания к региону, к нашим производителям, качественно, вкусной, дешевой продукции, которая у нас есть», - отметила Нинель Салагаева.

Она добавила, что достойно прошла ярмарка сельхозтоваропроизводителей. «У нас были прецеденты, когда, например, кто-то из москвичей случайно проходил мимо, заходил, покупал какую-то продукцию – мясную или хлебобулочную, и потом через полчаса возвращался и скупал 20 банок тушенки или на 500 рублей хлебобулочных изделий. Говорили, что это очень вкусно, что давно уже не слышали такого запаха хлеба, настоящего, такого вкуса, не видели таких цен. Люди со всех окрестностей приходили на эту ярмарку», - поделилась заместитель губернатора.

Нинель Салагаева подчеркнула, что все запланированные мероприятия прошли вовремя и были очень хорошо организованы. По её словам, со стороны правительства Москвы была оказана качественная организационная поддержка. «Поэтому все прошло четко, слаженно, организованно. Было привлечено много внимания к нашим мероприятиям, задействовано очень много москвичей», - заявила вице-губернатор.

Итогом был гала-концерт мастеров искусств Псковской области, который, по словам Нинель Салагаевой, прошел на «ура». «Люди говорили, что концерт замечательный, и нужно такие почаще проводить. Были очень красивые костюмы, качественно проработанные и поставленные номера», - прокомментировала Нинель Салагаева. Она добавила, что среди зрителей наблюдался позитив, эмоциональный подъем, люди говорили, что довольны тем, как прошли Дни Псковской области в Москве. «Мы это слышали от москвичей от правительства Москвы и сами свою работу оцениваем очень качественно», - подытожила заместитель губернатора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Дни Псковской области в Москве
Игорь Девятко: Интерес к Псковской области в Москве больше, чем ожидалось Облпотребсоюз о Днях Псковской области в Москве: Всё получилось здорово, интерес был неподдельным Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве Для псковских агропредприятий выделят торговую площадку в Москве Московские и псковские специалисты в сфере образования обменялись опытом Пятилетний план взаимодействия разработает псковский комитет по здравоохранению с московскими коллегами Торгово-промышленная палата: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области в Москве прошла успешно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
25 мая 2019
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона
25 мая 2019
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона
Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»
25 мая 2019
Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»
Гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 мая 2019
Гала-концерт мастеров искусств Псковской области прошел в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Круглый стол на тему «Развитие добровольческого движения» состоялся в рамках дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 мая 2019
Круглый стол на тему «Развитие добровольческого движения» состоялся в рамках дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Седунов: Опыт и традиция взаимодействия с Департаментом образования Москвы будут продолжены
24 мая 2019
Александр Седунов: Опыт и традиция взаимодействия с Департаментом образования Москвы будут продолжены
Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве
24 мая 2019
Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве 1
Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области
24 мая 2019
Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области 1

Идет загрузка...