Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь завоевал хрустальный пистолет на соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвящённого Дню пограничника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Соревнования прошли в рамках ежегодного Первенства среди руководителей силовых структур Псковской области.
Ранее Михаил Ведерников завоевал хрустальный пистолет в мае 2018 года.