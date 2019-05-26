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Общество

Имена победителей конкурса открыток «С днём рождения, Александр Сергеевич!» объявили в Пушкинском заповеднике

Имена победителей конкурса открыток «С днём рождения, Александр Сергеевич!» объявили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» 26 мая. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, 12 работ-победительниц – по три в каждой возрастной групп – были определены голосованием интернет-пользователей. Ещё 12 открыток посчитало лучшими музейное жюри. Наибольшее число голосов от пользователей сети получила открытка-вышивка восьмилетней Алисы Юлаевой из Новоаганска (Ханты-Мансийский автономный округ) — 2638 «лайков».

Открытка Анны Сергеевой из Пушкинских Гор стала победительницей среди работ детей от 4 до 8 лет по решению музейного жюри.

В конкурсе, который заповедник объявил в январе этого года, приняли участие 305 детей и взрослых из России и ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина) в возрасте от 4 до 78 лет. Все участники творческого соревнования получили сертификаты, а победителям в ближайшие дни отправят дипломы.

Наиболее интересные (и при этом отвечающие определённым техническим требованиям для экспонирования «вживую») открытки-поздравления музей покажет на выставке в предстоящие Дни пушкинской поэзии  — на Праздничной поляне близ мемориальной усадьбы «Михайловское».

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