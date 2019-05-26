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Общество

Более 700 человек реконструировали партизанский парад 1944 года в Белоруссии

Более 700 парней и девушек приняли участие в реконструкции партизанского парада 1944 года в Минске, пишет портал sb.by

Мероприятие стало центральный событием молодежного патриотического проекта «Летом 44-го…», который посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Такой же партизанский парад состоялся в Минске 16 июля 1944 года.

Кроме реконструкции парада в сквере по улице Комсомольской развернули работу интерактивные площадки. 

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