Более 700 человек реконструировали партизанский парад 1944 года в Белоруссии

16:41, 26 мая 2019, ПАИ

Более 700 парней и девушек приняли участие в реконструкции партизанского парада 1944 года в Минске, пишет портал sb.by

Мероприятие стало центральный событием молодежного патриотического проекта «Летом 44-го…», который посвящен 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Такой же партизанский парад состоялся в Минске 16 июля 1944 года.

Кроме реконструкции парада в сквере по улице Комсомольской развернули работу интерактивные площадки.