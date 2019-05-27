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Общество

Компьютерные игры по мотивам истории Псковской области предложили создать ПсковГУ

Компьютерные игры по мотивам истории Псковской области предложил создать ПсковГУ пскович Иван Васильев. Своё сообщение он оставил на  сайте губернатора Михаила Ведерникова.

Знание истории очень важно, отмечает пскович. «Вместе с тем сегодня уже очевиден тот грустный факт, что молодые граждане нашей страны, и Псковской области в частности, значительно меньше читают, чем их более старшие товарищи. Для многих школьников и студентов главным другом, помогающим изучать мир, является компьютер и интернет, а главным источником знаний о Великой Отечественной войне компьютерные игры, преимущественно сделанные в странах блока НАТО», - говорится в обращении Ивана Васильева.

По его словам, было бы разумно, если бы в России, в Псковской области, были бы сделаны качественные компьютерные игры, которые помогут в изучении истории страны.

«Уверен, в Псковской области, например, в Псков ГУ есть специалисты, которые способны создать интересные компьютерные игры. Благодаря им в игровой форме можно было бы изучать историю родной земли, проходить различные миссии, основанные на исторических фактах. Выполнять задания в компьютерной игре подрастающим поколениям граждан нашей страны и региона намного легче и интереснее, чем читать книги. Уверен, если в регионе будут созданы такие компьютерные игры, то это подстегнёт интерес молодых граждан к изучению истории и осознанию значимости России и Псковской области в мировой истории. Уверен, в Псковской области есть материальная база и необходимый кадровый ресурс для создания качественных «краеведческих» компьютерных игр. Полагаю, необходимость в их создании уже назрела», - подытожил Иван Васильев.

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