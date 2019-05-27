На принятии закона, регулирующего деятельность экскурсоводов, настаивают псковские туроператоры

14:43, 27 мая 2019, ПАИ

О необходимости принять закон, регулирующий деятельность экскурсоводов, заявила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Она отметила, что сейчас невозможно контролировать качество материала, выдаваемого, например, иногородними гидами, сейчас не контролируется. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с круглого стола «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов», который проходит в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 27 мая.

Гелена Самохвалова заявила, что гидов нужно готовить и контролировать их работу. В качестве примера она привела митрополита Псковского и Порховского Тихона, который ввёл практику обучения и сертификации гидов, которые выходят на объекты религиозного туризма.

Председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская назвала важнейшей тему регулирования деятельности экскурсоводов. «Надо забрать к себе этот закон», сказала она.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов согласился с тем, что такой закон необходим, поскольку многие учреждения сейчас «борются своими силами».

Елена Ямпольская поинтересовалась, как развивается туристическая отрасль в Псковской области. Гелена Самохвалова рассказала, что запуск «Ласточки» дал большой приток туристов в регион, а вот нехватка автобусов - по-прежнему является проблемой. Она предложила установить «послабления» для тех, кто хотел бы приобрести транспорт и работать в этой сфере.

Также глава «АСТУРА» подчеркнула, что в регионе наблюдается положительная динамика потока туристов, «хорошая связь» бизнеса и власти, организуются совместные программы и мероприятия.

Гелена Самохвалова остановилась на увеличении потока иностранных туристов, для чего необходимо упростить процедуру получения визы. В качестве примера она привела опыт Приморского края, где поток туристов увеличился в десятки раз благодаря такому послаблению.