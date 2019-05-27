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Общество

Более 700 детских работ участвуют в международном конкурсе «Полет мечты», объявленном в Великих Луках

Более 700 работ поступили на международный конкурс детского творчества «Полет мечты», который традиционно проходит в преддверии Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, авторами художественных произведений стали жители России, Казахстана и Донецкой Народной Республики в возрасте от 7 до 18 лет. Великие Луки представили воспитанники Детской школы искусств, Центра эстетического воспитания и Детской школы искусств имени А. А. Большакова.

Среди произведений - живописные полотна, графика, батик, керамика, открытки и многое другое. Итоги конкурса подведут 29 мая в Детской школе искусств имени А. А. Большакова. В состав жюри помимо именитых и заслуженных художников России войдет директор 24-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

Посмотреть работы участников можно в выставочном зале «Мир искусств» по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, 6/1. Открытие экспозиции запланировано на осень текущего года.

Учредителями конкурса являются оргкомитет 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, комитет культуры администрации Великих Лук и Детская школа искусств имени А. А. Большакова.

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