«Руслан» и «Антей» прилетят на воздушный праздник в Псков

12:58, 28 мая 2019, ПАИ

Планируется, что самолёты «Руслан» (Ан-124) и «Антей» (Ан-22) прилетят из Твери на воздушный праздник в Псков в честь 75-летия 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал врио заместителя командира полка Игорь Сагал.

«Пока их ещё здесь нет, но в планах их прилёт значится. «Антей» раньше уже бывал в Пскове, но для показа гражданам он будет представлен впервые», - уточнил Игорь Сагал.

Также на выставке техники можно будет поближе рассмотреть Ил-76, авиационные приборы для тушения пожаров, наземную технику ВДВ. Самые любопытные смогут даже забраться в кабину Ил-76 и сделать там фотографии. У каждого самолёта будет стоять экипаж, который, во-первых, призван не допустить давки, во-вторых, лётчиков можно будет расспросить о технических характеристиках.

«В таком масштабе наш праздник ещё никогда не отмечался, но в этом году командование приняло решение провести мероприятие в таком формате. Впервые будет проходить праздник не на плацу, а на одной из рулёжных дорожек аэродрома в Крестах», - уточнил Игорь Сагал.

Он также добавил, что впервые в Пскове состоится и масштабный воздушный парад, участие в котором примут порядка 10 типов самолётов. Парад откроет группа Ан-2. Всего участие в нём примут порядка 32 единиц воздушной техники. Псковские лётчики уже приступили к репетициям в небе.