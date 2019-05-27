Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского военно-транспортного авиаполка в Пскове

13:23, 27 мая 2019, ПАИ

Воздушным парадом отметят 75-летие Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующегося в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, парад с участием 10 типов самолётов начнётся 1 июня в 11:45. Также зрителям продемонстрируют показной слив воды из трех самолетов, окрашенной в цвета российского триколора. Завершится парад отстрелом ракет с самолета.

Сам праздник начнётся в 10:00 на территории полка с показа военной техники. Все желающие смогут рассмотреть наземную и авиационную технику, посидеть в кабинах самолета и вертолета. В 11:00 состоится построение личного состава полка, митинг, награждение лучших военнослужащих медалями и ценными подарками, а также торжественный марш.

После воздушного парада праздник продолжится концертом с участием артистов и творческих коллективов Пскова, который начнётся в 12:00. Для ветеранов и почётных гостей установят трибуну, будут работать торговые точки, военная полевая кухня и агитационный пункт «Военная служба по контракту — мой выбор». Окончание мероприятия запланировано на 16:00.

Решается вопрос доставки гостей праздника от КПП воинской части к месту его проведения на специальных автобусах.

334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был создан в годы Великой Отечественной войны. Его сформировали на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. Наименование «Берлинский» было присвоено за участие в Берлинской операции. Под Псковом полк базируется с 1948 года. Его личный состав участвовал в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк привлекается к обеспечению визитов президента России за границу. Псковские самолёты, а на вооружении стоят ИЛ-76, перевозят средства связи и представительский автотранспорт.