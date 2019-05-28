Белоруссия завершает инженерно-техническое обустройство границы на прибалтийском направлении

16:08, 28 мая 2019, ПАИ

Белоруссия завершает инженерно-техническое обустройство границы на прибалтийском направлении, пишет БЕЛТА со ссылкой на председателя государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. По его словам, на польском направлении модернизируют погранзаставы и инженерные системы, а на прибалтийском – наращивают инженерное оборудование и завершают обустройство границы в этом году.

А на украинском направлении белорусские пограничники продолжают демаркацию, наращивание инженерной инфраструктуры, строительство пограничных застав и постов.

Издание пишет, что Белоруссия идет по пути создания интеллектуальной границы, совершенствуя охрану внешних рубежей с упором на интеллектуальный подход и современные технологии, позволяющие дистанционно контролировать обстановку и выполнять задачи меньшими силами, чем это требовалось раньше.