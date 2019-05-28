0
17:25
Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате
16:44
Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии
15:35
В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура
15:22
Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня
14:33
Опубликован график приёма документов от абитуриентов в ПсковГУ
13:51
Памятник пограничникам торжественно открыли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:58
«Руслан» и «Антей» прилетят на воздушный праздник в Псков
Еще новости
Общество

Белоруссия завершает инженерно-техническое обустройство границы на прибалтийском направлении

Белоруссия завершает инженерно-техническое обустройство границы на прибалтийском направлении, пишет БЕЛТА со ссылкой на председателя государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. По его словам, на польском направлении модернизируют погранзаставы и инженерные системы, а на прибалтийском – наращивают инженерное оборудование и завершают обустройство границы в этом году.

А на украинском направлении белорусские пограничники продолжают демаркацию, наращивание инженерной инфраструктуры, строительство пограничных застав и постов.

Издание пишет, что Белоруссия идет по пути создания интеллектуальной границы, совершенствуя охрану внешних рубежей с упором на интеллектуальный подход и современные технологии, позволяющие дистанционно контролировать обстановку и выполнять задачи меньшими силами, чем это требовалось раньше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате
28 мая 2019
Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате
Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии
28 мая 2019
Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии
В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура
28 мая 2019
В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура
Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня
28 мая 2019
Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня
Опубликован график приёма документов от абитуриентов в ПсковГУ
28 мая 2019
Опубликован график приёма документов от абитуриентов в ПсковГУ
Памятник пограничникам торжественно открыли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2019
Памятник пограничникам торжественно открыли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Руслан» и «Антей» прилетят на воздушный праздник в Псков
28 мая 2019
«Руслан» и «Антей» прилетят на воздушный праздник в Псков
Памятник пограничникам открыли в Пскове
28 мая 2019
Памятник пограничникам открыли в Пскове

Идет загрузка...