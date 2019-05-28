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Общество

Для мотоциклистов в Латвии открыли полосы общественного транспорта

Для мотоциклов и мопедов в Латвии открыли полосы общественного транспорта, сообщает Delfi.lv. Мотоциклы и мопеды смогут ездить по полосам, предназначенным для автобусов, троллейбусов и такси, при условии, что они не будут мешать другим участникам движения.

Велосипедисты смогут передвигаться по таким полосам на прежних условиях при необходимости.

Отмечается, что подобные изменения наиболее актуальны для Риги с ее оживлённым движением. Эти нововведения, считают власти, помогут сократить число ДТП с участием мотоциклистов и мопедистов как наименее защищенных участников движения.

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