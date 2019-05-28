Участок трассы М-9 обновят в Пустошкинском районе

14:49, 28 мая 2019, ПАИ

Дорожники обновят участок федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвией в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», устройство поверхностной обработки будет выполнено на участке с 540-го по 557-й км трассы.

«Специалисты применят технологию шероховатой поверхностной обработки, которая успешно зарекомендовала себя как способ продления срока службы покрытия и увеличения межремонтного срока эксплуатации дороги. Такой метод применяется в разных регионах России, в том числе на дорогах Северо-Запада», - отметили в пресс-службе.

В мае подрядчик начал демаркировку дорожной разметки из термопластика на 17-километровом участке дороги М-9. С 20 июня по 20 августа дорожники выполнят устройство поверхностной обработки. Общая площадь обновленного асфальтобетонного покрытия составит чуть более 167 тыс. квадратных метров.

В связи с дорожными работами на трассе М-9 «Балтия» будет выборочно введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения на участке ограничат до 40 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автовладельцев соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость на участках проведения работ, быть предельно внимательными и осторожными, а также не препятствовать работе дорожной техники.