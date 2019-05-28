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Общество

Сотрудники полиции усилят контроль за перевозкой детей в загородные лагеря

Фото: Андрей Степанов

В период летней оздоровительной кампании в России сотрудники МВД усилят контроль за организацией доставки детей к месту отдыха. Речь идет как об автомобильном, так и о железнодорожном транспорте. 28 мая первый заместитель главы ведомства Александр Горовой провел заседание по данной теме.

«Любые происшествия с детьми должны рассматриваться как чрезвычайные», - цитирует его заявление ТАСС.

Летом прошлого года не было допущено ни одного происшествия на транспорте. При этом к местам отдыха были перевезены свыше 780 тысяч детей. Значительное внимание уделялось доставке организованных групп несовершеннолетних детей поездами дальнего следования.

Летом 2019 года поставлена аналогичная задача — избежать происшествий и пресекать любые правонарушения в отношении детей при их доставке в оздоровительные лагеря. Для этого будет усилена работа по организации переездов групп детей, подготовке транспорта и контролю за водителями.

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