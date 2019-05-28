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Общество

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям приняла Госдума в первом чтении

Предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям законопроект приняла Государственная дума в первом чтении, сообщает ТАСС.

Этот документ реализует озвученные в послании президента России цели и предполагает изменение порядка оказания помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит: в счет погашения займа из федерального бюджета планируется выделять по 450 тысяч рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей. Сумма выплаты будет освобождена от налогов.

Законопроект инициировали представити всех фракций Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Решение о выплате будет приниматься постановлением правительства. 

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