Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям приняла Госдума в первом чтении

23:00, 28 мая 2019, ПАИ

Предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям законопроект приняла Государственная дума в первом чтении, сообщает ТАСС.

Этот документ реализует озвученные в послании президента России цели и предполагает изменение порядка оказания помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит: в счет погашения займа из федерального бюджета планируется выделять по 450 тысяч рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей. Сумма выплаты будет освобождена от налогов.

Законопроект инициировали представити всех фракций Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Решение о выплате будет приниматься постановлением правительства.