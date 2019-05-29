Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
Посадить дорожку цветов в рамках проекта «Цветы жизни» приглашают детей и их родителей в Пскове 1 июня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
Мероприятие пройдет в Детском парке, сбор участников - у памятника «Скобарю» в 11:00. В акции примут участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, Совет отцов Псковской области, Детский совет (#ДетСовет60) и администрация Пскова.
Посадка цветов приурочена к Международному дню защиты детей.