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Общество

Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня

Посадить дорожку цветов в рамках проекта «Цветы жизни» приглашают детей и их родителей в Пскове 1 июня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Мероприятие пройдет в Детском парке, сбор участников - у памятника «Скобарю» в 11:00. В акции примут участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, Совет отцов Псковской области, Детский совет (#ДетСовет60) и администрация Пскова.

Посадка цветов приурочена к Международному дню защиты детей.

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