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Общество

Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду

Днём 29 мая в Пскове прошли сильные ливни. Псковичи поделились в социальных сетях фотографиями и видео, на которых видно, что затоплены многие улицы и дворы.

Фото Руслана Васильева

Грозовой фронт пришел на Псковскую область со стороны европейских государств. 29 мая синоптики прогнозируют сильные грозы в ряде районов. Под воздействием грозового фронта оказались Красногородский, Опочецкий, Пушкиногорский, частично Себежский, Новоржевский и Пушкиногорский районы. Сейчас гроза в Дедовичском, Дновском и Порховском районах, грозовой фронт двигается в сторону Великого Новгорода и Ленинградской области.

Фото Руслана Васильева

По данным МЧС по Новгородской области, в ближайшие часы там начнутся ливни, пройдет град.

Как сообщила Псковскому агентству информации начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, сегодняшняя непогода связана с прохождением холодного фронта. В регионе изменился температурный режим, ночью 30 мая ожидается температура от +4 до + 9 градусов. Днём 30 и 31 мая синоптики прогнозируют +14…+19 и +15…+20 градусов, будет дуть ветер северо-западного направления.

1 и 2 июня должно потеплеть, добавила Тала Нещадимова. Дневные температуры могут превысить +20 градусов. «Нормальная погода для конца мая - начала июня в Псковской области, ничего аномального», - прокомментировала специалист. Она добавила, что в июне ожидаются отдельные теплые дни без дождей.

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