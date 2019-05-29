Псковские садоводства получат право передавать имущество в муниципальную или госсобственность

14:51, 29 мая 2019, ПАИ

В региональный закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» предлагается внести поправки, которые позволят садоводствам и огородничествам безвозмездно передавать имущество общего пользования, такое как автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другое, в муниципальную или государственную собственность субъекта Федерации. Аналогичные изменения, которые начали действовать с 1 января, были внесены в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки в региональный закон на заседании 29 мая рассмотрели и рекомендовали принять на сессии члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснила депутатам председатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева, после изменения областного закона должно выйти постановление администрации региона, утверждающее порядок безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах садоводств или огородничеств, в государственную собственность области или муниципальную собственность.

«Садоводы на «ура» воспринимают документ?» - уточнил председатель парламентского комитета Владимир Яников. Лариса Васильева отметила утвердительно.