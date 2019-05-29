0
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
12:21
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
11:30
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе
10:09
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска
09:34
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
22:08
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Еще новости
Общество

Псковские садоводства получат право передавать имущество в муниципальную или госсобственность

В региональный закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» предлагается внести поправки, которые позволят садоводствам и огородничествам безвозмездно передавать имущество общего пользования, такое как автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другое, в муниципальную или государственную собственность субъекта Федерации. Аналогичные изменения, которые начали действовать с 1 января, были внесены в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки в региональный закон на заседании 29 мая рассмотрели и рекомендовали принять на сессии члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснила депутатам председатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева, после изменения областного закона должно выйти постановление администрации региона, утверждающее порядок безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах садоводств или огородничеств, в государственную собственность области или муниципальную собственность.

«Садоводы на «ура» воспринимают документ?» - уточнил председатель парламентского комитета Владимир Яников. Лариса Васильева отметила утвердительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе
29 мая 2019
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе 1
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска
29 мая 2019
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска 1
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
29 мая 2019
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
28 мая 2019
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове
28 мая 2019
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове

Идет загрузка...