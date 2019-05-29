Определить места накопления мусора обязала прокуратура администрацию Великих Лук

17:59, 29 мая 2019, ПАИ

В Великих Луках прокуратура обязала администрацию определить схему размещения площадок под твердые коммунальные отходы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники ведомства выяснили, что администрация Великих Лук нарушила часть 4 статьи 8 Федерального закона № 89-ФЗ и не определила места накопления твердых коммунальных отходов на территории города. Кроме того, администрация не ведет специальный реестр площадок под ТКО.

Прокурор города внес в адрес главы администрации Великих Лук представление. Оно находится на рассмотрении.