О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
30 мая в 9:30 начнется прямой эфир ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава Псковской области Еленой Елисеевой.
Региональное управления Федеральной службы судебных приставов присоединилось ко всероссийской акции «Судебные приставы — детям». Накануне Дня защиты детей ведомство усиливает работу по взысканию алиментов.
В прямом эфире Елена Елисеева расскажет о борьбе с неплательщиками, о способах взыскания алиментов, назовет количество таких должников и среднюю сумму долга. Свои вопросы заместителю главного судебного пристава Псковской области можно оставит на странице ПАИ-live.