Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с заместителем главного судебного пристава Псковской области Еленой Елисеевой.
Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области присоединилось ко всероссийской акции «Судебные приставы — детям». Накануне Дня защиты детей ведомство усиливает работу по взысканию алиментов.
В прямом эфире Елена Елисеева расскажет о борьбе с неплательщиками, о способах взыскания алиментов, назовет количество таких должников и среднюю сумму долга. Свои вопросы заместителю главного судебного пристава Псковской области можно оставит на странице ПАИ-live.